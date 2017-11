Festival de Cine Espanol

× Erweitern Spanisches Filmfestival

Vom 6. bis 13. Dezember 2017 steht wieder das Filmschaffen aus Spanien im Mittelpunkt des Festival de Cine Español in Tübingen und Stuttgart mit 33 Filmen im Programm. Die Bandbreite reicht von Produktionen von international bekannten Regisseure über künstlerisch anspruchsvolle Autoren bis hin zu den beherzten Jungregisseuren der Kurzfilme. Außerdem im Programm eine Hommage an Basilio Martín Patino, den jüngst verstorbenen Altmeister des spanischen Kinos, der – wie Carlos Saura – der Generation der 1950er angehörte und sich unter der Zensur des Franco-Regimes mit der sozialen Realität Spaniens befasste.

Spanisches Filmfestival

In Zusammenarbeit mit Círculo Latino, dem Arbeitskreis der lateinamerikanischen Vereine Stuttgart, nimmt das Festival de Cine Español den Schwerpunk der diesjährigen Iberoamerikanischen Kulturtage zum Anlass für seine Filmreihe AfroAmérica, die das Erbe und das kulturelle Reichtum der afroamerikanischen Bevölkerung in Panama, Mexiko, Kolumbien und Argentinien, aber auch das afrikanischen Erbe Andalusiens, behandelt. Weitere Filme laufen in den Sektionen Indigenes Kino und Gastronomie und Chocokino anlässlich der chocolART.