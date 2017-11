Beim Festival der Illusionen verzaubern nationale und internationale Preisträger der Zauberkunst das Publikum und zeigen dabei ein Kaleidoskop moderner Zauberkunst. Großillusionist Willi Auerbach, The Magic Man, wird die Gesetze der Schwerkraft überwinden und frei über die Bühne schweben. Der Show-Moderator und Mentalmagier Luke Dimon wird magische Phänomene mit unerklärlichen Effekten zeigen und Les Chapeaux Blancs, französische Vertreter des traditionellen »Schwarzen Theaters«, bieten surreale Zauberkunst in Schwarz-Weiß. Jennifer Martinez und Maxim Maurice werden bei Quickchange ihre Wandlungsfähigkeit in Sekundenbruchteilen unter Beweis stellen und der dänische, humorvolle Hobby-Koch-Magier Cheffmagic zaubert ein 5-Sterne-Menü auf die Bühne. Jérôme Helfenstein modernisiert bei »Lights And Shadows« mit Ästhethik und Fantasie die alte Jahrmarktkunst der Handschattenspiele.