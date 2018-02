Festival der lachenden Toene - GlasBlasSing

"Flaschmob", das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Z eiten. Es dreht sich alles um Upcycling. Aus einfachen Flaschen werden hochwertige Musikinstrumente.

Die Instrumente: Flaschen, nichts als Flaschen! Das Ensemble: die weltweit einzigen professionellen FlaschenPopMusiker – adrette Berliner Jungs mit kesser Schnauze und unbändiger Energie. Als GlasBlasSing im Frühjahr 2008 zum ersten Mal bei der Musi-Comedy auftrat, hinterließ die Gruppe eine Welle der Begeisterung: „Irrwitzig, umwerfend, einzigartig!“ – Publikum und Presse lobten das Musikensemble in den allerhöchsten Tönen ... und das nicht nur in Neckarsulm.Auch heute, zehn Jahre später, gehört GlasBlasSing immer noch zum “Verrücktesten und Außergewöhnlichsten, was die europäische Musiktheaterszene zu bieten hat“: Die Musiker haben ihre beispiellose Flaschenkunst perfektioniert ohne ihren jugendlichen Charme einzubüßen. „Flaschmob“ heißt das brandneue Programm, mit dem die Gruppe – nur zwei Monate nach der Premiere – in der Neckarsulmer Musikschule gastiert. Und auch in der aktuellen Show dreht sich wieder einmal alles um Upcycling, der aufregendattraktiven Schwester von Recycling. Wer upcycled, der wandelt ein scheinbar nutzloses Abfallprodukt in etwas Neues, Wertvolleres um: Aus einfachen Flaschen werden hochwertige Musikinstrumente. Mit dem Blick für das Besondere im Alltäglichen wird die Pulle zur magischen Klangschatulle, mit der sich so einige dahinwelkende Melodien leichthändig generalüberholen lassen. Immer nach dem Motto: Bitte ein Hit!Freuen Sie sich auf feinstes Pfandwerk, von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig virtuos und – wie immer bei GlasBlasSing –auf das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten.