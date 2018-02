Festival der lachenden Töne - Schwarze Grütze

Bei dem Programm "Notaufnahme" werden auf der Bühne keine Hals- und Beinbrüche diagnostiziert, sondern vielmehr mentale Schonhaltungen und geistige Blutergüsse behandelt.

Dirk Pursche und Stefan Klucke haben allen Grund zum Feiern! Schließlich begingen sie als Musikkabarett SCHWARZE GRÜTZEvor einiger Zeit Bühnenjubiläum: Seit 20 Jahren gastieren die beiden sehr erfolgreich in ganz Deutschland, Österreich und derSchweiz und haben als frech-innovative Liedermacher in ihrem Genre neue Maßstäbe gesetzt. Mittlerweile hoch dekoriert mitKleinkunstpreisen (Hauptpreis der Leipziger Lachmesse, Münchner Kaktus, Thüringer Kleinkunstpreis usw.) kommt dasPotsdamer Duo nun mit seinem aktuellen Programm nach Neckarsulm.Bei „Notaufnahme“ werden auf der Bühne allerdings keine Hals- und Beinbrüche diagnostiziert, sondern vielmehr mentaleSchonhaltungen und geistige Blutergüsse behandelt. Rasant, schräg und äußerst virtuos präsentieren uns die beiden bösenBarden eine Momentaufnahme unseres ganz alltäglichen Wahnsinns. Unsere Ärzte behandeln vielleicht die Falschen – aberPursche und Klucke besingen die Richtigen. Auf der Bühne sind die beiden Vollblutmusiker wie gewohnt ein nachhaltiges Erlebnis. Fernab der ausgetretenen Humorpfade pflegen sie eine einzigartige Balance zwischen Schwarzem Humor und literarischem Wortspiel – hochintelligent und krachend komisch. Und spätestens zum Ende des Konzertes wird klar: Das Einzige, was in diesem Land wirklich gesund ist, ist das Lachen!„Eine Notaufnahme, wie man sie sich wünscht ...“, schreibt die Presse, „Manchmal tut die Behandlung weh, aber man verlässtdas Krankenhaus nach gut zwei Stunden wie neugeboren!“