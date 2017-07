Festival "Made in Germany 2017": Amara terre mia

Als Mitte der 50er Jahre in Mittel- und Süditalien die jungen Männer aufbrachen und nach Deutschland kamen, war Modugnos „Amara Terra Mia - Mein bitteres Land” gleichsam die Hymne der Auswanderer. Einer von ihnen war Agatino Rossi aus der damals bettelarmen Toskana. Über Hamburg landet er schließlich in Wolfsburg bei VW. Nach seinem Tod treffen sich dort im Krematorium zwei Frauen, die sich noch nie gesehen haben. Beide wollen seine Asche abholen. Schnell wird klar, dass Agatino zwei Familien hatte, in Deutschland und in Italien, dass die beiden Halbschwestern sind. Gemeinsam machen sie sich auf die Spurensuche nach dem Leben des Vaters zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Kulturen. In unserer von Flucht und Migration aufgewühlten Zeit blickt das Stück auf die erste große Welle von Einwanderung, die Deutschland veränderte.

„Das Theaterstück ‚Amara terra mia’ am Hamburger St. Pauli Theater blickt mit viel Humor auf die Einwanderungswelle der 50er-Jahre… Ein überaus gelungener, unterhaltsamer Abend über Migration.” (NDR)

Koproduktion Ruhrfestspiele Recklinghausen | St. Pauli Theater Hamburg | Teatro Alfieri Castelnuovo Berardenga (I) | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Mit Unterstützung des Goethe-Instituts Rom

Eintritt: 14,- EUR/10,- EUR (Ermäßigungen auf Anfrage)

Regie: Dania Hohmann | Matteo Marsan | Ulrich Waller

Bühne: Georg&Paul

Kostüme: Bettina Proske

Darsteller: Adriana Altaras | Grazia Daniela Morozzi