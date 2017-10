Festliche Operngala

× Erweitern Operngala

"Wie schön faszinierend die Welt der Oper ist, das hat der Heidelberger Konzertveranstalter Jochen Flamme erkannt, lange bevor sich diese Erkenntnis auch bei anderen durchsetzte und selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Einzug hielt. Wenn der Impresario am Samstag dem 19. November 2017 um 17 Uhr einmal mehr in die Stadthalle Heidelberg einlädt, ist garantiert, was seit nahezu 3 Jahrzehnten die Opernfreunde der Region verzaubert: schönste Arien und Duette verbinden sich bei hochkarätiger Besetzung zu einem Musikerlebnis, zur 'Festlichen Operngala' "

Philharmonie Südwestfalen

Dirigent: Markus Huber