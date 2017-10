Festliches Weihnachtskonzert

Ludwig Güttler Trompete

& Leipziger BlechbläserensembleFestliches Weihnachtskonzert

PROGRAMM

WEIHNACHTLICHE BLÄSERMUSIK AUS VIER JAHRHUNDERTEN

In Berlin und Hamburg und erst recht in Leipzig sind die stimmungsvollen vorweihnachtlichen Abende mit Ludwig Güttler und seinem u.a. aus Musikern des Gewandhausorchesters und der Staatskapelle Dresden zusammengesetzten Blechbläserensemble weit im voraus ausverkauft und gehören für die Musikfreunde zu Weihnachten zum „Pflichtprogramm“ vor den Festtagen. Das liegt an der erlesenen künstlerischen Qualität, an den wunderbaren Kompositionen über Melodien wie „Es ist ein Ros´ entsprungen“ oder „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, aber vor allem an Ludwig Güttler selbst. Seine Auszeichnungen kann er kaum mehr zählen: Schallplattenpreise, den Adenauer-, den Stifter- und den Nationalpreis, den Telemann- und den Händelpreis. Und die „Queen“ verlieh ihm den Orden „Officer of the Order of the British Empire“. Als Mitinitiator und treibender Motor des Wiederaufbaus der im Krieg zerbombten Dresdner Frauenkirche hat er sich schon jetzt ein bleibendes Denkmal gesetzt. Vor allem aber ist er der populärste deutsche Trompeter aller Zeiten.