Festliches Weihnachtskonzert

Zum traditionellen Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2017 um 19 Uhr im histori-schen Ambiente des Fugger-Saales von Burg Stettenfels wird Concerti-Costabel wieder ein weih-nachtliches und abwechslungsreiches Programm gestalten. Auch dieses Jahr wird man wieder musi-kalische Leckerbissen, von hervorragenden Künstlern gespielt, zu hören bekommen. So wird u.a. Zorana Memedovic, eine der interessantesten Geigerinnen der Szene mit Werken von G.F. Händel, Elgar und Tschaikowsky weihnachtliche Stimmung in den Fuggersaal zaubern.

Aus der großen Tradition der französisch-romantischen Harfenliteratur werden Werke von Fauré Scarlatti, Spohr u.a. zu hören sein.Am Flügel begleitet Heiner Costabél, dessen lebendige Erzählungen und Kommentare zu seinen Konzertprogrammen von Publikum und Insidern geliebt und geschätzt werden. Er wird daher sein meister-haft sensibles Klavierspiel mit informativen, sehr unterhaltsamen Geschichten aus dem Leben und Umfeld großer Musiker verbinden.