Festliches Weihnachtskonzert

Markus Thalheimer, Harfe

Heiner Costabel, Klavier

ZoranaMemedovic, Violine

Alexander Burmistrov, Balalaika

mit Werken von G.F. Händel, Bach, Corelli, F. Schubert, Paganini u.a

Schon zur Tradition geworden ist das Festliche Weihnachtskonzert, das Concerti-Costabel am 1.Weihnachtstag, 25.12. um 17 Uhr in der Veitskapelle in Stuttgart-Mühlhausen veranstaltet. Auch dieses Jahr wird man wieder ein weihnachtliches und abwechslungsreiches Programmvon großartigen Künstlern gespielt, zu hören bekommen.

Markus Thalheimer, der schon in den vergangenen Jahren mit seiner Harfe das Publikum mit ganz außergewöhnlicher Sensibilität tief bewegt hat, wird Werke von Mozart, Händel und Fauré spielen.

Der renommierte Konzertpianist Heiner Costabel und der derzeit wohl beste russische Balalaikavirtuose aus Moskau, Alexander Burmistrov werden Sie mit Werken der russischen Romantikin die erlesene Atmosphäre der zaristischen St. Petersburger Gesellschaft entführen. Dorthin, wo die Musik großer russischer Komponisten oft ihre Premiere erlebte und wo einst die Balalaika ihre Salonfähigkeit glanzvoll behauptete.

ZoranaMemedovic, eine der interessantesten Geigerinnen der Szene, wird mit Werken von Corelli, Elgar und Paganini das Programm umrahmen. Am Flügel begleitet der renommierte Konzertpianist Heiner Costabél, der mit seinen sensiblen Interpretationen das Konzertprogramm zu einem künstlerisch-musikalischen Erlebnis werden lässt.