Festwochen 45 Jahre Theater am Faden

Die erste Auslandstournee führte das Theater am Faden 1991 nach Tomsk in Sibirien. Im Laufe der Jahre ist das Theater am Faden in vielen Länden zu Gast gewesen. Es gab Gastspielreisen

nach Indien, Indonesien, Litauen, Georgien und Armenien, Guatemala und Ecuador und immer

wieder nach Russland. Mehrere Koproduktionen sind mit russischen Künstlern entstanden.

Seit über 30 Jahren ist das Theater am Faden auch bekannt für seinen Kulturaustausch mit Indien. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst kommen renommierte Künstler der klassischen indischen

Musik und des klassischen indischen Tanzes zu Aufführungen nach Stuttgart. Im Gegenzug gastierte das Theater mit seinen Inszenierungen in verschiedenen indischen Bundesstaaten.

Vom 9. bis 25. Juni findet ein Festival statt mit Puppentheateraufführungen von Künstlern

aus Russland und Tschechien sowie Konzerten mit Künstlern aus Russland und Indien.

• Theater Skomorokh aus Tomsk/Sibirien

mit den Stücken „Jegor aus dem Wollknäuel“ und „Petruschka“, zusammen 7 Vorstellungen

• Theater KUKFO aus St. Petersburg mit dem Stück „Die

rubinrote Blume“, 3 Vorstellungen Theater Lukomorye aus Samara mit dem Stück "Das Städtchen aus der Tabaksdose", 3

Vorstellungen

• Theater Tjen aus Moskau/Deutschland mit der Oper „Jolanta“, 2 Vorstellungen

• Russischer Liederabend mit Natascha und Tioma

• Russisches Jazzfrühstück mit Natascha und Tioma

Die Aufführungen aus Russland sind in russischer Sprache mit deutscher Übersetzung.

Das Gastspiel aus Samara ist Bestandteil des 25jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft

Stuttgart-Samara.

Das Theater am Faden zeigt an fünf Tagen seine neueste Produktion, das kasachische Märchen "Ein Garten in der Wüste". Ein Konzert mit indischer Folkmusik aus Rajasthan rundet das

Programm ab.

Höhepunkt des Jubiläums ist die

Ausstellung über das Lebenswerk von Věra Říčařová und

František Vítek

: Theaterpuppen, Szenenbilder, Entwürfe und Zeichnungen

aus der Sammlung

des Mährischen Landesmuseums Brünn und aus Privatbesitz in neu geschaffenen

Ausstellungsräumen im Haus Hasenstr. 7, nicht weit

vom Theater. Řičařová und Vítek sind die wichtigsten zeitgenössischen tschechischen Puppenspieler,

Puppenbauer und Szenografen. Sie sind auf Festivals

in der ganzen Welt aufgetreten. Viele ihrer Werke sind in staatlichen Museen in Tschechien ausgestellt.

Basierend auf der tschechischen Tradition haben sie

neue Wege im tschechischen Puppentheater begründet.

Während des Puppenspiel-Studiums der Theaterleiterin Helga Brehme in Tschechien waren Říčařová und Vítek ihre wichtigsten Lehrmeister und haben wesentlich zur Orientierung des

Theaters am Faden an der osteuropäischen Puppenthea

tertradition beigetragen.

Ergänzend werden asiatische Figuren aus der Sammlung des Theaters am Faden ausgestellt.

Die Ausstellung wird am 9. Juni 2017 um 17:00 Uhr e

röffnet und bis zum 23. Juli gezeigt.

In der ersten Ausstellungswoche gibt es fast täglich tschechische Puppentheateraufführungen von Věra Říčařová und in den Folgewochen wird Helga Brehme das Spiel mit asiatischen

Theaterpuppen demonstrieren.