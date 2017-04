Der Autor Philipp Löhle hat im Auftrag des Schauspiel Stuttgart ein Stück darüber geschrieben, dass in einer kleinen schwäbischen Stadt eines der weltweit meistverkauften Sturmgewehre hergestellt wird. In diesem Ort arbeiten 640 Menschen an einem Gerät, das dazu dient zu töten. Seltsamerweise taucht diese Waffe auch auf zahlreichen Fotos auf, auf denen mexikanische Drogenkiller oder syrische IS Kämpfer posieren. In Deutschland gibt es strenge Auflagen für Rüstungsexporte? Wie also kommt es in diese Hände? Die Wege des Gewehr zeichnet Löhle in seinem Text nach.„Feuerschlange“, so heißt es in Mexiko nach einem indianischen Mythos und spielt in allen Szenen des Textes die Hauptrolle. Eine solche haben aber auch 14 Stuttgarter Kindern und 5 Ensemblemitglieder des Schauspiel Stuttgart, die gemeinsam auf der Bühne stehen, um die Geschichte der „Feuerschlange“ zu erzählen. Sie ist traurig, aber auch komisch, verwunderlich und absurd, grotesk und manchmal seltsam. All diese Facetten blättert der Autor in den unterschiedlichen Episoden seines Textes auf, manche verfolgt er weiter, manche erscheinen nur ein einziges Mal. Die Kinder und die Schauspieler erkunden den Text auf ihre eigene Weise und mit ihren eigenen Mitteln und dennoch gemeinsam. Der Regisseur Dominic Friedel versucht ihren unterschiedlichen Perspektiven in seiner Inszenierung viel Raum zu lassen und Recht einzuräumen. Die Erkundung des Textes wird zur neuen Erfahrung für alle, die dabei sind.