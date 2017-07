Feuerseefest 2017

Unser Stadtteil, der Stuttgarter Westen, ist eines der beliebtesten Viertel in Stuttgart. Urban, kreativ, bunt durchmischt, pulsierend und gleichzeitig auch gemütlich. Mittendrin der Feuersee mit der Johanneskirche, einer der schönsten und markantesten Orte im Stuttgarter Westen ... und ein bisschen wie der Westen insgesamt: Üppig grün, geschäftig und beschaulich.

In diesem Jahr veranstaltet die Rosenau das sechste Feuerseefest gemeinsam mit dem Kulturzentrum Merlin an der Johanneskirche. Das September-Wochenende am Ende der Sommerferien hat sich bewährt, da die Urlauber aus der Ferne zurück sind, man sich im Alltag und heimischen Stadtteil wieder eingewöhnt hat und sich über ein Wiedersehen mit Freunden und Nachbarn freut.

Auf der Bühne, auf dem Wasser und rund um den See gibt es für jung und alt verschiedene Aktionen, Attraktionen, Programme und kulinarische Angebote. Mit dabei die DeKuMo–Cabana, eine Präsentationsplattform für modernes Design, frische Kunst und junge Mode

Herzlich Willkommen am Feuersee!

Zustandekommen kann dieses Fest nur durch freundliche Unterstützung des Bezirksbeirates Stuttgart West und unseres Partners und Sponsors