Feuerwehrmann Sam Live! Neue Show!

Der Kinderheld Feuerwehrmann Sam kommt zurück!Erlebt Sam, sein treues Feuerwehrauto Jupiter, Elvis, Penny, Kommandant Steele und Norman in einer brandneuen Familienshow für jung und alt. In Sam’s neuem Abenteuer kommt der Zirkus nach Pontypandy.Das kleine Städtchen freut sich sehr darüber, doch wie immer, wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas schief.Wird Sam den Zirkus retten?