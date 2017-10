Fido plays Zappa

× Erweitern Picasa

Es ist ein schmutziger Job, aber einer muss ihn ja schließlich machen. Fido – sieben mutige Mannen und ihre Mischerin – begeben sich 2017 auf “Dirty Fingers“-Tour und greifen dabei erneut tief in die Repertoire- und Trickkiste des amerikanischen Komponisten, Gitarristen und stilbildenden Bürgerschrecks Frank Zappa (1940 – 1993). Zum 75. Geburtsjahr des “Big Z“ im Jahr 2015 formierte sich das Schweizer Tribute Orchestra neu und tourt 2017 mit der aktuellen 7“-Vinylsingle Dirty Brown durch die Lande. Flower Punk trifft auf Black Page, Sinister Footwear meets Brown Shoes, Nanook stapft durch die Village of the Sun und Evelin, der alte Köter, wird grunderneuert. Geblieben ist die unerschrockene Mischung aus rotzig-rockiger Live-Show gepaart mit virtuosem Schweizer Präzisions-Handwerk, mit der die bühnenerfahrenen Profis ihre Leidenschaft für die Musik des Great American Composer ausleben und jedes Publikum zu packen wissen. Fido nutzen improvisatorische Freiräume schamlos aus, brechen stilistische Grenzen virtuos und schöpfen die musikalische Vielfalt und den kompositorischen Humor von Zappas Werk voll aus.

Musiker: Dave Muscheidt, Gesang, Lukas Burri, Saxofone, Martin Medimorec, Vibraphone, Marimba, Percussion, Oli Friedli, Klavier, Keyboards, Stef Strittmatter, Gitarre, Gesang, Pascal Grünenfelder, Bass, Gesang, Arrangements, Remy Sträuli, Schlagzeug, Gesang