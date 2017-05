× Erweitern Gipsy Voices

Die Temperaturen steigen, Sommer-Feeling kommt auf, südländisches Flair zieht in unseren Breiten ein. Was könnte es Passenderes geben, als mit vielen Gästen eine große Fiesta zu feiern?

Dachte sich auch das Heilbronner Autohaus von der Weppen und veranstaltet eine große Fiesta Ibiza Sommerparty. Das Ganze passt natürlich perfekt zur spanischen Automarke Seat und dem neuen Modell Seat Ibiza. Die Band Gipsy Voices nimmt die Besucher an diesem Abend mit auf eine musikalische Reise ins sonnige Spanien. Die von den Brüdern Antonio und Luis Torres gegründete Formation ist eine der gefragtesten Latin-Flamenco-Pop-Bands Deutschlands und hat schon bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland ihr Können bewiesen. Die Musiker bieten heiße Rhythmen und eine mitreißende Show – an Stillstehen ist hier nicht zu denken.

Im Zusammenspiel mit der Live-Band sorgt DJ Steve, der es wie kein anderer versteht, eine Party in die richtige Stimmung zu bringen. Er ist ein Allrounder, der mit Latin, 80er/90er, Feten-Hits und aktuellen sowie zeitlosen Sommerhits das Programm abrundet.

Großer Außenbereich mit Tapas Bar

Wer sich von der feurigen Stimmung auf der Tanzfläche etwas abkühlen möchte, findet im großen Außenbereich, in dem eine mediterrane Atmosphäre mit Olivenbäumen geschaffen wird, den passenden Ort. Hier finden die Gäste frische Biere, exklusive Weine, frisch zubereitete Cocktails und leckere Tapas des Heilbronner Caterers Food Gallery. Als kleines Bonbon wird unter den Gästen eine Reise für zwei Personen nach Paris verlost. Der Eintritt zur Fiesta Ibiza ist frei!