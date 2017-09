Fight Night Ibo

× Erweitern Fight Night

Ein Kampfsport-Großereignis für Heilbronn wirft seine Schatten voraus. Denn am Sa. den 11. November steigt in der Schanz-Sporthalle in Heilbronn-Böckingen die Heilbronner Muay Thai Legende Ibo Topyürek gegen Simon Henkel in den Ring, um den Weltmeistertitel im Muay Boran zu erobern. Muay Boran ist die traditionelle Variante des Muay Thai, bei dem die Hände nicht in Boxhandschuhen stecken, sondern mit Schnüren umwickelt sind. Übrigens der erste »harte« Kampf dieser Art in Deutschland. Weitere Kämpfe dieses Abends werden in der Juniorenklasse U16 und in zwei Profiklassen um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Einlass ist ab 17 Uhr, die Kämpfe beginnen um 18 Uhr.