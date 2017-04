FIL BO RIVA. Drei Worte, drei Städte. Rom, Dublin und Berlin. Der 24-jährige Italiener wuchs in Rom auf und verbrachte seine Jugend in Irland. Sein erster Song war eine Hommage an Pete Doherty und nachdem er Berlin zum ersten Mal besuchte, zog es ihn 2012 in die Hauptstadt.

FIL BO RIVA ist nicht nur ein Typ mit einer Gitarre. Seine Stimme verfolgt jeden, der diesen wie vom Röhrenverstärker bearbeiteten Sound des jungen Songwriters hört – er verbindet melancholische Songs mit extremer Dynamik. Seine Musik schwebt zwischen Folk und Soul; das Ergebnis einer genial-verdrehten Seele und eines im Takt pochenden, liebenden Herzens. Im Januar 2017 ist er auf erster „If You’re Right, It’s Alright“ Tour in deutschen Städten unterwegs.