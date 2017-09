Filderkrautparty

Wenn es überall nach leckeren Filderkraut-Spezialitäten duftet und Tausende Krautfans aus aller Welt durch liebevoll dekorierte Lauben und gemütliche Scheunen in Leinfelden-Echterdingen bummeln, dann ist es wieder soweit. Deutschlands größte Kraut-Hocketse von 13. bis 15. Oktober 2017 findet dieses Jahr bereits zum 39. Mal statt. Zum ersten Mal ist auch der Schwabengarten Leinfelden als Veranstalter mit dabei. Weiterfeiern, wenn´s am schönsten ist, heißt es am Samstagabend im Schwabengarten. Ab 11 Uhr lädt der größte Biergarten der Region zur fröhlichen Krautparty mit Live-Band ein. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr beim Krautfest dabei sind“, meint Geschäftsführer David Blanco del Rio. „Unsere Gäste verwöhnen wir mit hausgemachten Gerichten aus schmackhaftem Filderkraut, die Chefkoch Björn und sein Team nach eigenen Rezepten zubereiten. Und keine Sorge, wir haben genug gekühlte Bierspezialitäten im Keller, um auch den größten Durst zu stillen.“

Nach dem Bummel über die stimmungsvollen Plätze und Straßen von Leinfelden-Echterdingen können die Besucher im Schwabengarten nach allen Regeln der Biergarten-Kunst entspannen. Beim gemütlichen Miteinander mit Freunden und Familie unter freiem Himmel dürfen die Füße sich erholen, bis dank der köstlichen Schmankerl von klassisch bis modern neue Kräfte gesammelt sind. Die kleinen Gäste können sich am Eispavillon einen Nachtisch holen oder den schönen Naturspielplatz mit Schaukeln, Rutschen, Sandkasten und Holz-Mikado erobern. Wenn Durst und Hunger gestillt sind, haben alle die Hände frei. Das ist gut so, denn ab 19 Uhr heißt es mitklatschen und mitswingen. Wenn die Live-Band BLUEfonque mit ihrem energiegeladenen Jazz, Funk und Soul loslegt, kann keiner lange stillsitzen.