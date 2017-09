Film: „Da Dog Show“

Das realitätsnah inszenierte Familiendrama „Da Dog Show“ folgt Sergio, einem 70-jährigen Hundetrainer, der den Lebensunterhalt der Familie verdient, indem er seine beiden Hunde auf den Straßen Kunststückchen vorführen lässt. Stets legt er Geld zur Seite, um so bald wie möglich seinen jüngsten Sohn Eddie Boy zurückzuholen. Den nahm seine Frau vor einem halben Jahr unter dem Vorwand mit, ihre Mutter auf dem Land besuchen zu wollen. Die beiden kehrten jedoch nicht zurück. Und so macht sich Sergio eines Tages mit Tochter Celia und Hund Habagat auf die beschwerliche Reise. Der aus Manila stammende Regisseur Ralston Jover hat sich filmisch schon wiederholt mit sozialen Problemen und Menschen am Rande der Gesellschaft befasst. So basiert auch die Geschichte von Sergio auf einer wahren Biografie.