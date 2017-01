Film „Haymatloz“

Deutschland 2016. Regie: Eren Önsöz Haymatloz - also heimatlos - waren viele Deutsche, die während des Zweiten Weltkriegs aus dem Dritten Reich flüchteten und Asyl in der Türkei fanden. Atatürk lud Intellektuelle aus Deutschlands Elite ein, in seinem Land Zuflucht und Schutz zu suchen, und viele Deutsche folgten seinem Ruf. Sie erhielten Positionen an türkischen Universitäten, brachten damit ein Stück Europa in die Türkei und nahmen dort schließlich auch selbst einige türkische Gewohnheiten an. Die Filmemacherin hat selbst türkische Wurzeln und taucht mit ihrem Dokumentarfilm in die Geschichte der deutsch-türkischen Verbindung durch Exilanten ein. Über den Blick in die Vergangenheit hinaus stellt sie die Frage, was heute aus der damaligen Übertragung von Wissen und Kultur geworden ist. Unter den Flüchtlingen waren so namhafte Persönlichkeiten wie der Politiker Ernst Reuter, der Architekt Bruno Taut oder der Komponist Paul Hindemith.