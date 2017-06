Film: „Making of – Kamikaze“

Deutschland, Tunesien, Marokko, Frankreich 2006, OmU

Als Breakdancer berühmt zu werden – das ist der Traum von Bahta (Lotfi Abdelli). Der junge Tunesier tanzt für sein Leben gern, aber Breakdancing ist in Tunesien nicht gerne gesehen. Ohne Ausbildung und arbeitslos, versucht Bahta nach Europa zu fliehen, doch der Irakkrieg vereitelt seine Flucht. Bahta sieht für sich keine Perspektive mehr und kommt vor diesem Hintergrund schließlich mit einer terroristischen Gruppe in Kontakt, die ihn anwirbt. In diesem

Moment taucht hinter der Figur Bahta der Schauspieler Lotfi Abdelli auf und beschuldigt den Regisseur der Manipulation: Er habe einen Tänzer, keinen Terroristen spielen wollen. Der Schauplatz entlarvt sich als Set, die Handlung als Film, Fiktion und Realität verschwimmen.