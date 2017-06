Film und Diskussion

1965 – in Amerika haben die Afro-Amerikaner das Wahlrecht auf dem Papier. In der Realität sieht es jedoch anders aus. Dr. Martin Luther King Jr. führt eine gefährliche Kampagne an, um allen Afro-Amerikanern trotz einer gewaltigen Opposition zu gleichen Rechten zu verhelfen. Der Marsch von Selma nach Montgomery endete mit der Unterzeichnung des Voting Rights Act durch Präsident Johnson, was einer der größten Triumpfe des Civil Rights Movement war. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen zeigt am Mo. 10.7. um 20:00 Uhr den Film „Selma“ von Regisseurin Ava DuVernay. Die bahnbrechenden Veränderungen, die die US-amerikanische Bürgerrechtsrechtsbewegung erwirkt hat, stehen im Mittelpunkt dieser eindruckvollen Geschichte.

Mit einer Einführung von Dr. Nicole Hirschfelder, Universität Tübingen.

In englischer Sprache