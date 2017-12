× Erweitern Kino Öhringen Kino Öhringen

Egal ob alter oder neuer Film, egal ob junge oder ältere Menschen - das Kino hat nichts von seiner Fazination eingebüßt: vor einer großen Leinwand sitzen, bequeme Sessel genießen, beim gemeinsamen Filmeschauen für zwei Stunden alles andere vergessen.

Und nach dem Film in geselliger Runde das Gesehene nochmals Revue passieren lassen und mit netten Menschen über dies und das plaudern. Im Preis sind der Eintritt zum Film inbegriffen, sowie ein Getränk Ihrer Wahl (Kaffee, Cappuccino, Tee, Milchkaffee…) und ein Stück Kuchen oder Torte. Kaffee und Kuchen gibt’s nach dem Film gegen Vorlage Ihrer Eintrittskarte im Schlosscafé Nussknacker im Öhringer Schloss.

"The Big Sick" - Kumail muss sich ziemlich abstrampeln, wenn er privat und beruflich in den USA sein Glück machen will.