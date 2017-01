Filmperle und Kino

Popcornduft liegt in der Luft, ein gespanntes Raunen geht durch den Saal, bevor sich endlich der Vorhang zur Seite schiebt… ein Kino-Abend ist immer ein ganz besonderes Erlebnis – nicht nur allein des Filmes wegen. Daher bieten wir nun ganz neu unsere „Filmperlen und Kino im Glasperlenspiel“ an, um in gemütlicher Atmosphäre ausgewähltes Programmkino zu erleben und vom Alltag abzuschalten.

Im Februar: CAFE OLYMPIQUE – Ein Geburtstag in Marseille (F, 2014)

Es ist ihr Geburtstag, aber Ariane war nie einsamer in ihrem schönen Haus. Die Kerzen auf dem Kuchen sind angezündet. Aber die Gäste haben abgesagt. Eine Hommage an Menschen, für die Solidarität mehr zählt als Eigennutz - eine märchenhafte, französische Komödie!