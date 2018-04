Finanzierungssprechtag

Für Existenzgründer und selbstständige Unternehmer führt die Handwerkskammer Heilbronn-Franken gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken Beratungssprechtage mit Experten der L-Bank Baden-Württemberg durch.

Am Sprechtag können sich die Teilnehmer direkt bei der Förderbank über öffentliche Finanzhilfen informieren. Die Berater geben außerdem Ratschläge zur Sicherung der beruflichen Selbstständigkeit. Darüber hinaus beurteilen sie Unternehmenskonzepte und deren Tragfähigkeit.

Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 8. Mai in der Geschäftsstelle der Handwerkskammer in Schwäbisch Hall statt.

Zum Sprechtag ist eine Anmeldung erforderlich bei Beate Hönnige, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Telefon: 07131 791-171, E-Mail: Beate.Hoennige@hwk-heilbronn.de