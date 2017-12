Im Gastro-Bereich (Kneipe & Foyer/Flur) der alten Mühle findet die Finissage Kunst ist kein Maulkorb - Thesen und mehr 500 Jahre Reformation sind nicht genug! statt.

Walter Bauer hat Kunst in Ludwigsburg und Germanistik in Stuttgart studiert, ist Gründungsmitglied der Künstler der Filder und lebt in Filderstadt.

Er versteht seine Bilder als visuelle Kommunikation, als Herausforderung, als Anstoß zur Auseinandersetzung.