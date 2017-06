"Arbeitskleidung aus und Sportklamotten an". Unter diesem Motto findet der "3. Firmen-Cup powered by Hamann and friends" statt. Gespielt wird in den Sportarten Kleinfeldfußball, Elfmeterschießen und Volleyball. Bisher durften nur Firmen aus den Böllinger Höfen teilnehmen. In diesem Jahr wird der Firmen-Cup jedoch aufgrund der großen Nachfrage auf weitere Stadtteile und Gemeinden ausgeweitet. Gleich bleiben aber die Regeln für die Turniere: Beim Kleinfeldfußball muss man mit fünf Spielern und einem Torwart, beim Elfmeterschießen mit fünf Schützen und einem Torwart sowie beim Volleyball mit vier Spielern antreten. Mindestens 75% aller SpielerInnen müssen beim jeweiligen Unternehmen arbeiten. Start der Fußballpartien ist um 10 Uhr, die Volleyballer starten gegen 12 Uhr und das Elfmeterturnier um 14 Uhr. Die Finalspiele beginnen gegen 17 Uhr.