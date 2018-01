First Generation 09 - of Number Nine

× Erweitern Number Nine

Alle Rock-Fans, die auf die guten alten Rock-Klassiker von Journey, Rainbow, Whitesnake, van Halen, Judas Priest, Foreigner, Deep Purple und vielen anderen abfahren, sind bei FIRST GENERATION genau richtig. In einem mehrstündigen, rockigen Auftritt wird den Classic-Rock-Songs vergangener Jahrzehnte die wohlverdiente Ehre erwiesen und diese LIVE und authentisch auf der Bühne dargeboten. FIRST GENERATION of NUMBER NINE lädt ein zu einem musikalischen Time-Trip in die 80ger & 90er Jahre und liefert eine rockige Hommage an die großen Rock-Songs Ende des 20. Jahrhunderts…