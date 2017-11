Fisch & Reptil 2017

Pythonschlangen, Kaiserboas, Vogelspinnen und Skalare … Auf der Fisch & Reptil zeigen Hersteller und Händler aus ganz Europa ein faszinierendes Spektrum an Tieren sowie eine topaktuelle Auswahl an Pflanzen, Terrarien, Aquarien und weiterem Zubehör rund um die Haltung der faszinierenden Lebewesen zu Wasser und zu Land. Parallel zur Verkaufsmesse finden das umfangreiche „Aqua-Terra-Symposium“, Fach-Workshops, eine Sonderschau mit Live-Vorführungen zur Tierwelt des afrikanischen Kontinents sowie ein faszinierendes „Wirbellosenspektakel“ statt. Auch in diesem Jahr werden die Künstler der Terrariengestaltung wieder zum großen Terrascaping-Wettbewerb antreten und vor den Augen des Publikums ihre einzigartigen Landschaften gestalten. Bereits zum zweiten Mal findet überdies auf der Fisch & Reptil auch DaS Garnelenchampionat statt. Die faszinierende, auf insgesamt 6.000 qm Fläche präsentierte Angebotsvielfalt und ihr attraktives, lehrreiches und dem Wohl der Tiere gewidmetes Programm machen die Fisch & Reptil zur bedeutendsten Verkaufsmesse der Branche in Deutschland und zu einem unvergesslichen Highlight für die ganze Familie.