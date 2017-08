„Herein spaziert“ in den Garten des Klosterhofes, zu Kultur und Kulinarik: Am Freitag, 1. September, und am Samstag, 2. September, wird im kleinen Zirkuszelt, wie es beinahe schon Tradition ist, geprobt und inszeniert, musiziert und improvisiert.

„ Fisematenten“ - das legendäre Fest der Sinne zum Sommerausklang im und um das Zirkuszelt bestreiten in diesem Jahr die Mitglieder der Klosterhof-Family, Sebastian Scheuthle, Kaspar und Gaya sowie der außergewöhnliche Zither-Spieler Manuel Kuthan. Sie bauen bizarre, artistische und musikalische Kunstwerke, bestehend aus Gegebenheiten des Alltags, die eigentlich jedermann vertraut sind, jedoch bei genauerem Hinsehen urkomische, absurd-chaotische Kräfte entwickeln. Alors, Mesdames et Messieurs, visitez ma tente!

Beide Abende werden vor und nach der Vorstellung umrahmt von phantasievollen Köstlichkeiten aus der Klosterhof-Küche.