Fitness-Tracker: Segen oder Fluch?

10.000 Schritte, Puls, Kalorien - kleine Bändchen am Arm geben Auskunft über unser alltägliches Fitnessprogramm und unsere körperlichen Befindlichkeiten. Wie werden diese Daten gemessen, wie verlässlich sind die Zahlen, worauf müssen Sie bei der Auswahl Ihres Bändchen achten? Und vor allem: Was passiert mit den Daten? Diese und andere Fragen werden an diesem Abend erläutert.