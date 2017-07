Five Finger Death Punch & In Flames

× Erweitern Five Finger Death Punch

Mit den beiden Metal-Größen »In Flames« aus Schweden und den US-Rockern von »Five Finger Death Punch« wurde eines der wohl aufregendsten Doppel-Headliner-Packages des Jahres geschnürt.

Mit Metal-Granaten wie »Only For The Weak«, »Cloud Connected«, »Deliever Us« oder »Take This Life« gehören die Göteborger Melodic-/Death-Metal-Rocker von »In Flames« zu den angesagtesten Metal-Bands der Neuzeit. Eine Aussage die ebenfalls auf die Thrash- und Groove-Metal-Monster von »Five Finger Death Punch« zutrifft. Mit ihrer griffigen und angriffslustigen Melange aus brutal-krachigen Metal-Passagen und stimmungsvoll melodiösem Alternative Rock bedienen die US-Boys ihre Fans mit einem Sound, der den Zeitgeist repräsentiert und zugleich stark verwurzelt ist in den Traditionen des Heavy Metal.