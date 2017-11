Five Finger Death Punch & In Flames Five Finger Death Punch & In Flames

Mit den beiden Modern-Metal-Größen In Flames aus Schweden und Five Finger Death Punch aus den USA wurde eines der wohl aufregendsten Doppel-Headline-Packages dieses Jahres geschnürt!Ob der Heavy-, Thrash- und Groove-Metal des aus Las Vegas stammenden Quintetts Five Finger Death Punch oder der etwas verspieltere, aber nicht minder druckvolle Alternative- und Death-Metal der Göteborger Legenden von In Flames: Wer "State-of-the-art"-Modern Metal hören und erleben möchte, ist bei diesen beiden Formationen absolut richtig! Neben Five Finger Death Punch und In Flames wird ein weiterer Special Guest auftreten, welcher in Kürze bekanntgegeben wird.