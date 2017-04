So heterogen die Musik, so heterogen die Band. Acht Musiker unterschiedlichster musikalischer Herkunft bilden die Formation 'fivenmo'. "Unser Sound ist jedoch nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das größte gemeinsame Vielfache!" so Schlagzeuger und Produzent Jo Baumann. Im Stuttgarter Studio Baumanns, der noch weitere Künstler produziert und auf dem eigenen Label 'B!Cause' veröffentlicht, kreiert die Band ihre Sounds und Beats mit Funk-, Soul-, Jazz- und Hip-Hop-Elementen und fügt diese zu herzhaften und eingängigen Songs zusammen. Die Master of Ceremonies geben dabei die Sänger Frederic und Barbora. Ihr Gesang von gefühl- bis kraftvoll kombiniert mit der Spielfreude der übrigen Musiker macht das Besondere von 'fivenmo' aus.