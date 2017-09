Internationale Größen der Flamenco-Welt stehen in dieser Zusammensetzung zum ersten Mal gemeinsam für eine furiose Flamenco-Show auf der Bühne.

„Mi Amor“ – so lautet der Titel der Show, in der Luis de Luis (Luis Fernandez Heredia), weltbekannter Tänzer und Choreograph aus Granada und seine Ehefrau Esther Marin, Tänzerin, ebenfalls aus Granada, einen an Leidenschaft, Feuer und Können fast nicht zu überbietenden Flamenco zeigen.

Renate Wagner, Inhaberin und Leitern des gleichnamigen Flamenco-Studios in Mannheim, gelang es in den letzten beiden Jahren, mit der Show Mi Amor, Künstler aus den Fachgebieten Flamenco und Jazz aus Deutschland, Italien und Spanien zu vereinen. Eine Flamencoshow der Superlative, die aufzeigt, dass Flamenco nicht nur viel mehr ist als Tanz, sondern auch zu Recht den Status des Weltkulturerbes erlangt hat.

Luis de Luis, international bekannter Flamencotänzer verkörpert die wilde herbe Schönheit der Sierra Nevada, Esther Marin, gebürtig in Extremadura, wirkt neben ihm wie ein funkelnder Diamant, die Gegensätze könnten nicht größer sein. Und doch ziehen die beiden sich an wie zwei Pole. Mit Eleganz und pulsierender Energie erschaffen die beiden mitreißende, atemlose Momente, die sich mit Lyrik und Poesie vermischen und zum Träumen animieren, Augenblicke der Stille und des Innehaltens. Die Augen staunen, die Ohren lauschen, das Herz wird ergriffen, und die Seele fängt an zu fliegen. Umrahmt werden diese hochkarätigen Tänzer von den Flamencotanz-Studentinnen der Cátedra de Flamencologia Mariquilla, Universität Granada, aus dem Lehrinstitut von Renate Wagner: Corinna Han, Kerstin Fischer, Caroline Gfeller, Johanna Garcia, Nadine Diehl und Silke Krause.

Die musikalische Begleitung übernehmen Musiker der Extraklasse. An der Gitarre: Pedro Viscomi, Sevilla, El Rizos (Dr. Ulrich Gottwald) Sevilla – Berlin, Fran de Fran (Francesco Ficco), Italien, Absolvent des Conservatorios für Gitarre in Granada,

Der außergewöhnliche Sänger Juan Granados aus Jerez, verleiht mit seiner hochemotionalen Stimme dem Flamenco den typischen und einzigartigen Klang und Jorge Palomo, Malaga, gibt als Perkussionist der Gruppe den gemeinsamen Herzschlag. Als Special-Guest wird Dr. Gerhard Putschögl, Universität Frankfurt, Prof. für Musik, Buchautor und Jazz-Musiker, die Flamencomusik mit eigenen Interpretationen bereichern.

All diese Künstler verbindet die Faszination zu einer ungewöhnlichen Kunst – Flamenco. Ob Sänger, Gitarrist, Tänzer, Tänzerin, Perkussionist, Violinist, sie alle verstehen sich ohne Notenblatt, denn sie verbindet die Liebe zum Flamenco, welcher der Seele Flügel verleiht. Flamenco - Mi Amor!