Flammende Sterne

Im Mittelpunkt der Flammenden Sterne stehen natürlich die Feuerwerke nach Sonnenuntergang. Aber auch Musikfreunde kommen bei dem Festival voll auf ihre Kosten. Denn das Gelände öffnet bereits um 18 Uhr und dann stehen bis zum Beginn der Feuerwerke die Bands auf der Live-Bühne im Fokus. Am Freitag spielen Resonance und Party Souldiers, am John Noville & Band und die nightLIVEband sowie am Sonntag Sidewalkers und 4 more friends.