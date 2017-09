FlauschOhren-Konzert 1

Eine magische Geistergeschichte für Flöte, Saxophon, Klarinette und Schlagzeug.

In den FlauschOhren-Konzerten wird Spielfreude groß geschrieben: Hier können vier- bis achtjährige Kinder und Eltern erleben, wie die Helden der ­Geschichten in Abenteuer geraten, Prüfungen ­bestehen und überraschende Entdeckungen machen. Unter dem Motto Aus der fabelhaften Welt der Nixen, Trolle und Hexen tauchen Kinder und Eltern in dieser Spielzeit in die fabelhafte Welt der Feen und Nixen ein, singen mit Engeln im Chor, tanzen mit Trollen im Wurzelwald und zaubern mit Hexen ein wildes Hexenwunder. Kleine und große Hörer können sich nicht nur auf spannende Fantasie­reisen entführen lassen, sondern auch selbst durch Singen, Tanzen und Rhythmusspiel mitwirken.