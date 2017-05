Flavour of the Oldschool

Feel the FLAVOR OF THE OLDSCHOOLA night full of CLASSIC HIPHOP, R&B and DANCEHALL

Jeden ersten Freitag im Monat nehmen wir Euch im ZIEGLER Heidelberg mit auf eine musikalische Zeitreise in die Golden Era der Black Music.

Am FREITAG geht es zurück in eine Zeit, in der Künstler wie Blackstreet, Das EFX, Dru Hill, Cypress Hill, Mary J Blige, Wu Tang Clan, Jodeci, Beenie Man, Mya, Lords Of The Underground, Dr. Dre, Puff Daddy, Faith Evans, Coolio, Missy Elliot, Mr Vegas, The Pharcyde, TLC, Mos Def, Janet Jackson, Outkast, T.O.K., B.B.D., Ice Cube, Blu Cantrell, Teddy Riley, The Notorious B.I.G. und viele, viele mehr die Lautsprecher sämtlicher Black Music Partys dominiert haben.