Zu einer Fledermaus-Liveshow lädt der Förderverein Klosterkirche Hirschhorn am

30. Juni und 1. Juli 2017 alle Interessierten in die Ersheimer Kirche ein.

Veranstaltungsbeginn ist am 30. Juni ab 19.30 Uhr mit Informationen am Stand und 20.30 Uhr mit einem umfassenden Programm in der Kirche und am 1. Juli ab 16.00 Uhr.

Die Besucher werden anhand eines Diavortrages in die Lebensweise der „geheimnisvollen Kobolde der Nacht“ eingeführt. Direkt im Anschluss daran folgt der Höhepunkt der Veranstaltung:

Mittels modernster Videotechnik wird der Quartierbetreuer Karl Kugelschafter einen einzigartigen Einblick in das „Schlafzimmer“ der Hirschhorner „Großen Mausohrfeldermaus- Kolonie“ vermitteln. Auf einer Großleinwand können die Zuschauer beobachten, was sich gerade unter dem Dach abspielt, wie die Mausohrmütter mit ihren Jungen umgehen und wie sie sich auf ihren Ausflug vorbereiten.

Schirmherr der Veranstaltung ist: Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße