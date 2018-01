Die Fasnet hat in Schwalldorf eine lange Tradition in Form der „Saalfasnet“. Im ehemaligen Gasthaus Ochsen und im Gasthaus Adler luden an den Wochenenden vor der Hauptfasnet die örtlichen Vereine zu Tanzbällen ein, welche bis in den Tübinger Raum bekannt waren.

Die zweitägige Fleggafasnet findet vom 02.-03.02.2018 statt. Am 02.02.2018 startet die Narrenzunft Schwalldorf um 20 Uhr mit dem Bunten Abend im Schützenhaus unter dem Motto "Bauernhof".

Am 03.02.2018 findet um 14 Uhr der traditionelle Umzug durch die Schwalldorfer Straßen mit anschließender Fleggafasnet statt.