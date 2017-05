Fliegen

Ein Abend in der Atmosphäre

Ein Pater, der Flugverbot bekommt, obwohl er doch nur missionieren will. Ein 70jähriger Premierminister mit Flugangst der für den Frieden erstmals in eine Maschine steigt, eine Flugkapitänin die man nötigt, sich vor den Passagieren zu verstecken, ein frisch gebackener Nobelpreisträger, der sich an einer genialen Tragfläche verkünstelt, ein Pater, der Flugverbot bekommt, obwohl er doch nur missionieren will, ein Teenager, der mit dem Programm einer besseren Welt Kurs auf Moskau nimmt...

Ein Dutzend Flüge und ihre schillernden Piloten fühlen dem Menschheitstraum vom Fliegen auf den Zahn. Wie ist es mit der völkerverständigenden Kraft des Fliegens, wie Otto Lilienthal es ausdrückte?

Zwei Gitarren, zwei Stimmen und Sphären von Buddy, Elvis, Jimi, Joni, Wolf, Ralph, Paul, Sven, Jack, Jacques, Pablo und Nikolaj.

Steuerknüppel: Sven Goetz und Robert Atzlinger

Bordküche: Loretta Petti

Donnerstag 29.6.2017

Einlass 19.00 Uhr

Essen 19.30 Uhr

Programmbeginn 20.30 Uhr (für die, die nichts essen wollen...)

Römerstr. 8, Stuttgart Süd

Vorbestellung: 0711 649 48 04