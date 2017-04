Flippy Land Tour 2017

Flippy Land steht für Spiel- und Freizeitspaß der besonderen Art. Bekannt ist das mobile Hüpfburgenland durch sein umfangreiches Angebot an unterschiedlichsten Hüpfburgen und Familienattraktionen.

An den Gastspielstätten werden, je nach verfügbarer Arealgröße, ein Funpark errichtet, der ausgelassenes toben, spielen und Spaß haben ermöglicht. Unter anderem zählen zum Bestand des Anbieters Riesen-Rutschen, ein Riesen Piratenschiff „Yellow Pearl“, ein Kletterberg sowie ein Wabbelberg. Selbstverständlich steht ein großes Repertoire an unterschiedlichsten Hüpfburgen ebenfalls bereit. Des Weiteren wartet Flippy Land mit einer Go-Kart Bahn, einer Elektroautobahn sowie einem faszinierenden Seaworld-Parcour auf. Hier sind Spannung und Action garantiert. Im Basketball-Center können Groß und Klein ihre sportlichen Ballkünste erproben. Wer nun noch nicht genug hat, der kann Geschicklichkeitsspiele ausprobieren. Flippy Land ist die Familienattraktion und hat dabei auch an die Kleinsten gedacht, welche einen eigenen Kleinkinderbereich vorfinden. In den Ruhe-Zonen kann sich vor der nächsten actiongeladenen Runde erholt werden. Erfrischungen und eine Stärkung für Zwischendurch finden Kinder und Erwachsene im Snack-Shop.

Hüpfburgen und Erlebnispark kann auch gemietet werden!

Öffnungszeiten Täglich von 14:00-19:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag 12:00-19:00 Uhr

Tageskarte Kinder ab 3 Jahren 8.50€

Tageskarte Kinder 1 bis unter 3 Jahre 3,50€

Tageskarte Erwachsene 3,50€