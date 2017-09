Flohmarktine - ein Frauenflohmarkt mit Herz!

Ihr Kleiderschrank ist voll bis oben hin, aber Sie haben schon wieder nichts zum Anziehen? Ein typisches Frauenproblem, für das wir nun eine Lösung haben. Ohne viel Geld für neue Klamotten ausgeben zu müssen, können Sie am 27.10.17 von 11-15 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach auf unserem Frauenflohmarkt neue Sachen ergattern. Ob Taschen, Schmuck, Kleidung, oder Schuhe, bei uns ist für jeden etwas dabei. Diesmal darf auch "Kinderkram" angeboten werden, sowie Kinderspielzeug, Bücher, Spiele, Kleidung und etc. Neben unserem Shoppingparadies erwartet Sie bei uns immer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm diesmal veranstalten wie eine TOMBOLA.