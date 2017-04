Florian Silbereisen präsentiert: Das große Schlagerfest

Für die richtige Schlagerparty-Stimmung sorgt die internationale Schlagerband KLUBBB3 mit Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff! Die drei Jungs aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien gehen zum ersten Mal gemeinsam auf Tournee, nachdem sie mit ihrem ersten Album Vorsicht unzensiert! auf Anhieb in fünf Ländern gleichzeitig die Charts erobert haben und schon nach nur 124 Tagen mit Gold überrascht wurden. Kein anderer neuer Schlager-Act konnte 2016 derart rasante Erfolge verzeichnen!Österreich wird beim SCHLAGERFEST durch einen der international erfolgreichsten deutschsprachigen Interpreten vertreten: DJ Ötzi stürmte die Hitlisten von Skandinavien über Japan bis Australien! Sogar in Großbritannien hat er es bis auf Platz eins geschafft. Der dreifache Echo-Preisträger hat bis heute weltweit über 16 Millionen Tonträger verkauft!Die Amerikanerin Sarah Jane Scott entdeckte vor einigen Jahren den deutschen Schlager und hat ihre Schlagerkarriere in der ARD-Samstagabendshow DAS GROSSE SCHLAGERFEST an der Seite von Florian Silbereisen begonnen. Sie wird ihn nun auch auf der SCHLAGERFEST-Tour begleiten.Außerdem sind fünf Sänger aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland mit dabei, die seit 2013 gemeinsam auftreten: Voxxclub wurde in nur drei Jahren zweimal Gold, einmal Platin und zweimal die ARD-Auszeichnung Die Eins der Besten verliehen.Internationale Erfolge kann auch die DDC, die Dancefloor Destruction Crew, vorweisen: Die mehrfachen Breakdance-Weltmeister zeigen beim SCHLAGERFEST wie sexy und spektakulär der Schlager heute tanzt!Schleyerhalle Premium-Upgrade

So ein SCHLAGERFEST gab es noch nie! Florian Silbereisen feiert die neue "Lust auf Schlager" mit der größten Tournee, die er jemals gestartet hat: DAS GROSSE SCHLAGERFEST DIE PARTY DES JAHRES! Der Showmaster lädt ein zur ganz großen Party mit den größten Schlager-Hits aller Zeiten von "Marmor, Stein und Eisen bricht" bis "Ich war noch niemals in New York", von "Biene Maja" bis "Moskau". Zum allerersten Mal wird es auch Stehplätze geben in einer exklusiven V.I.P.-Area direkt an der Bühne! So kann man die Stars beim SCHLAGERFEST ganz nah erleben und mit ihnen die eine oder andere Polonaise starten. Unter dem Motto "Jetzt gehts richtig los!" ist Mitsingen und Mitfeiern nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!Am 05. Mai 2017 macht Florian Silbereisen auch in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle einen Stop, um hier mit allen Besuchern DIE PARTY DES JAHRES zu feiern.