Auch in diesem Jahr hat die Baden Württemberg Stiftung eine Förderung für Jazzstadt Stuttgart Konzerte bewilligt Schwerpunkte sind „Jugend“ und „Starke Frauen“ was ja auch Schwerpunkte der Kiste sind .Es sind monatlich Zwei Konzerte für junge Bands in der Kiste vorgesehen Wer sich angesprochen fühlt ist auch gemeint und sollte mit Michael Greulich unter: mgjazzstadt@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Heute: Flüstertüte - Live-HipHop mit jazzigen Beats und cleveren Texten

Live-HipHop mit jazzigen Beats und cleveren Texten - das ist der Sound von „Flüstertüte“. Schon seit 2009 steht die „Band mit dem Ü“ für einen unwiderstehlichen Groove, der überall Köpfe zum Nicken und Füße zum Wippen bringt. Sprechgesang, Drumbeats, Synthesizer-Sounds und Saxofon-Lines verzahnen sich so astrein, dass man meinen könnte, es spielten da gerade zehn Musiker und nicht drei.Mit starker Performance und lässiger Moderation sorgt „Flüstertüte“ für jede Menge gute Energie – aber sicher!

Lukas Pfeil - MC/Saxofon/EWIAnselm Krisch - KeyboardsStefan Höfele Dias - Schlagzeug