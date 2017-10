× Erweitern Flüsterzweieck

Sie wollen einen Abend lang das ultimative Hochgefühl erleben, aber anschließend wieder wohlig in Ihre kuschelige Couch einsinken? Sie wollen einen Blick hinter den Vorhang der Ekstase werfen – durchs geschlossene Fenster ohne die wohlbehütete Sicherheit der eigenen vier Wertvorstellungen zu verlassen? Dann sind Sie hier richtig! Man muss hineinhören in diesen Redefluss, die Wortdrechslereien aufschnappen, die Deutungen wägen und sich anstrengen, vor Lachen die nächste Pointe nicht zu versäumen. Flüsterzweieck kupfert mit ihrer Gestik, Mimik und Performance nichts ab, sie gehen ihren eigenen überraschenden Weg und ernten dafür rasenden Applaus. Was die beiden Österreicherinnen auf die Bühne bringen, ist kein Kabarett im klassischen Sinne, kein Pointen-Sperrfeuer oder gar kurzweilige Belustigung. Vielmehr kabarettistisches Theater, das durch subtile Komik, unbändigen Sprachwitz und schauspielerische Raffinesse besticht.