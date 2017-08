Foaie Verde - Just Gypsy

Musik der Sinti und Roma

Die fünf Vollblutmusiker, unbändig temperamentvoll oder melancholisch, begeistern mit feuriger Musik der Sinti und Roma auf höchstem musikalischem Niveau. Das Ensemble Foaie Verde um den Geigenvirtuosen Sebastian Klein verspricht ein musikalisches Ereignis, das in Deutschland seines Gleichen sucht.„Speed-Folk“ aus Rumänien trifft auf Orientalisches, serbische Rhythmen erscheinen neben ungarischen Melodien und russischer Folklore. Erleben Sie die hinreißende Sängerin Katalin Horvath: sie singt nicht nur in mehreren Sprachen, sie schwelgt, sie tanzt, sie juchzt und zieht das Publikum in ihren Bann. Verwegene Rhythmen und Virtuosität in atemberaubenden Tempi auf zwei Violinen, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass bilden ein Konzentrat ungezügelter Energie und Lebensfreude im Hochgeschwindigkeitsrausch neben leisen melancholisch tragenden Tönen.Ein Programm, das unter die Haut geht.