Foaie Verde: Libertate

Virtuose Klänge vom Balkan furios – wild - leidenschaftlich

Mitreißende Gänsehaut-Musik ist die Spezialität von Foaie Verde – der Band um die feurige, charismatische Sängerin Katalin Horvath und den Geigen-virtuosen Sebastian Mare. Die Besetzung der Band ist international und mit Vladimir Trenin am Bajan, Frank Wekenmann an der Gitarre und Veit Hübner am Kontrabass hochkarätig besetzt.In ihrem neuen Programm ist handgemachte, emotionsgeladene, lebendige Musik der Roma vom Balkan, aus Ungarn, Russland und Rumänien zu hören. Ein Herzensanliegen der europäisch fühlenden und lebenden Musiker mit einer wichtigen Botschaft, die alle angeht.Musik schafft Verbindung und macht Fremde zu Freunden. Musik ist Freiheit. Musik ist Gemeinschaft. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Musik ist das Tor zur Emotion, sie baut Brücken und schafft Frieden – ein grenzenloses Hörvergnügen mit Foaie Verde!Sebastian Mare – GeigeKatalin Horvath – GesangVladimir Trenin – Bajan Frank Wekenmann – GitarreVeit Hübner - Kontrabass