Focus Mumbai

Klassische indische Musik zum 50-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Stuttgart-Mumbai.

LIYAKAT ALI KHAN lernte neben dem Melodieinstrument Sarangi auch Gesang und Tabla zu spielen, um so ein tiefes Verständnis aller Aspekte der indischen klassischen Musik zu entwickeln. Neben seiner Solokarriere und der Präsenz als Begleitmusiker führender Vokalisten ist besonders seine Arbeit für die Filmindustrie hervorzuheben: Liyakat Ali Khans Sarangi ist in mehr als 200 Bollywood-Filmen zu hören, darunter extrem erfolgreiche Bollywood Blockbuster wie „Umrao Jaan“ (2006) mit Aishwaria Rai. An der Tabla begleitet JAFFAR KHAN, ebenfalls aus Mumbai.

Eintritt 16/12 Euro