Föftemöller ist ein Musikprojekt, das 2013 von Johannes Lang in Regensburg gegründet wurde. Die Musik lässt sich dem Indiepop/-rock mit Einflüssen aus Folk und Country zuordnen.

Nach Jahren in verschiedenen Bands geht Johannes Lang 2013 mit Föftemöller seinen persönlichen musikalischen Weg. Er beginnt schon früh zu musizieren, wird bereits mit elf Jahren Sänger bei den Regensburger Domspatzen und erlernt dort auch das Klavierspiel. Später ist er als Sänger in verschiedenen Bands aktiv und bringt sich dort auch das Gitarrenspiel bei. Mehr und mehr entstehen die ersten Songideen und Johannes Lang beginnt, sich für Audiorecording zu begeistern. Heute ist Songwriting und Recording für ihn gleichermaßen Leidenschaft und so entsteht in seinem Studio immer wieder neue Musik, sei es für Föftemöller oder für andere Musiker und Bands. Darüber hinaus ist Johannes Lang auch als Komponist für Film, Fernsehen und Medien tätig.

2015 veröffentlicht Johannes Lang mit Föftemöller seine erste EP „Molokai“ und präsentiert diese auch live. Dabei unterstützen ihn Maximilian Neugirg am Schlagzeug, Matthias Wahl am Bass, Johannes Goering an der Gitarre und Philipp Marx am Keyboard und Backing Vocals. Für den Song „Desert Girl“ gewann Föftemöller beim Backnanger Nachwuchsfestival 2016 sogar den Preis für die beste Eigenkomposition. Die zweite EP "Sense of Place" wurde im Dezember 2016 veröffentlicht und ist wie „Molokai" unter www.foeftemoeller.bandcamp.com, sowie in allen üblichen Online Stores erhältlich